Медведев поздравил оружейников с профессиональным праздником

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников российской оборонной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке, телеграмма Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников российской оборонной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке, телеграмма размещена на сайте кабмина

День оружейника отмечается в России в четверг.

По словам Медведева, перед работниками военно-промышленного комплекса всегда стояли масштабные задачи, среди них обеспечение армии современным оружием и его совершенствование. Он добавил, что от успеха работы оружейников зависит защита национальных интересов государства и жизнь мирного населения.

Премьер отметил способность предприятий оборонной промышленности создавать уникальные образцы вооружений и техники, которые отличаются высокими боевыми характеристиками, а многие из них превосходят зарубежные аналоги.

"Важно, что наша страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке, продолжает расширять свой экспортный потенциал. Своими достижениями ОПК обязан замечательным специалистам, по-настоящему преданным своему делу", - говорится в телеграмме.