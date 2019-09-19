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РИА Новости

Медведев поздравил оружейников с профессиональным праздником

10:43 19.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников российской оборонной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке, телеграмма размещена на сайте кабмина.
День оружейника отмечается в России в четверг.
По словам Медведева, перед работниками военно-промышленного комплекса всегда стояли масштабные задачи, среди них обеспечение армии современным оружием и его совершенствование. Он добавил, что от успеха работы оружейников зависит защита национальных интересов государства и жизнь мирного населения.
Премьер отметил способность предприятий оборонной промышленности создавать уникальные образцы вооружений и техники, которые отличаются высокими боевыми характеристиками, а многие из них превосходят зарубежные аналоги.
"Важно, что наша страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке, продолжает расширять свой экспортный потенциал. Своими достижениями ОПК обязан замечательным специалистам, по-настоящему преданным своему делу", - говорится в телеграмме.
Медведев отдельно поблагодарил ветеранов отрасли и пожелал им крепкого здоровья.
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04:55РИА Новости
День оружейника в России
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