Соцработницу в Карелии обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сен – РИА Новости. Верховный суд Карелии начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Питкяранты, обвиняемой в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег для ставок на интернет-площадках, сообщили в четверг РИА Новости в региональном СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2018 года 35-летняя сотрудница центра соцобслуживания населения Питкярантского района пришла в квартиру инвалидов, брата и сестры 58 и 55 лет, и зарезала их ножом. После этого подсудимая взяла 260 тысяч рублей и скрылась с места преступления.

"Деньги ей нужны были для того, чтобы делать ставки в интернете", - пояснили в ведомстве.

Злоумышленнице предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстный побуждений" и "Разбой". Она находится под стражей.