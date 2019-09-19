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РИА Новости

Соцработницу в Карелии обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег

10:41 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сен – РИА Новости. Верховный суд Карелии начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Питкяранты, обвиняемой в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег для ставок на интернет-площадках, сообщили в четверг РИА Новости в региональном СК РФ.
По версии следствия, в ноябре 2018 года 35-летняя сотрудница центра соцобслуживания населения Питкярантского района пришла в квартиру инвалидов, брата и сестры 58 и 55 лет, и зарезала их ножом. После этого подсудимая взяла 260 тысяч рублей и скрылась с места преступления.
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"Деньги ей нужны были для того, чтобы делать ставки в интернете", - пояснили в ведомстве.
Злоумышленнице предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстный побуждений" и "Разбой". Она находится под стражей.
В Верховном суде Карелии РИА Новости пояснили, что процесс ведет судья Альфия Нуждина. Заседание назначено на 25 сентября.
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