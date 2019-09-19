Армения решила открыть посольство в Израиле с резиденцией в Тель-Авиве

ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг постановило открыть посольство страны в Израиле с резиденцией в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.

По данным внешнеполитического ведомства, дипломатические отношения между Арменией и Израилем были установлены в апреле 1992 года. С 2000 по 2008 годы армянским послом в этой стране по совместительству был занявший затем пост главы МИД Армении Эдвард Налбандян, резиденция которого находилась в Париже. В 2012-2018 годах по совместительству обязанности посла в Израиле выполнял руководитель дипмиссии Армении в Египте Армен Мелконян, а с марта 2018 года резиденция нового армянского посла Армена Смбатяна находится в Ереване.

"Создать посольство Республики Армении в Государстве Израиль (резиденция в Тель-Авиве)", - говорится в постановлении кабмина, проект которого представил министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян.

По словам министра, открытие посольства в Израиле будет способствовать углублению двустороннего взаимодействия. "Этот шаг направлен на защиту интересов Армении на Ближнем Востоке и расширение ее представленности там", - сказал Мнацаканян.

Он заявил, что необходимость открытия диппредставительства обусловлена, в том числе, и тем, что на Ближнем Востоке Израиль является важным геополитическим игроком, политика которого напрямую влияет на переформатирование и стабильность региона. Одной из целей открытия посольства он назвал также сохранение присутствия Армянской апостольской церкви на Святой земле.

В обоснованиях к постановлению отмечается, что для обеспечения стабильного развития двусторонних отношений основать диппредставительство нужно в максимально кратчайшие сроки: в конце 2019 – начале 2020 годов.