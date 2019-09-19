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РИА Новости

Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО

10:35 19.09.2019 (обновлено: 13:58 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Генпрокуратура попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, получившего реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Меру пресечения предлагается изменить на подписку о невыезде. Заседание по этому ходатайству состоится в полдень 20 сентября. Устинов примет в нем участие по видеосвязи из изолятора.
Согласно материалам дела, 3 августа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.
В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Защита обжаловала приговор. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, позже перенесли на неопределенный срок.
За Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц, в том числе секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена и другие.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
00:35РИА Новости
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновГенеральная прокуратура РФМосковский городской судПроисшествия
Популярные комментарии
Вот так стоишь ковыряешься в телефоне на улице а тут подлетают 4 молотобойца, а потом еще 4 и метелят тебя дубинами. А ты в итоге виноват!
19 сентября, 10:52
mdmiguel dios
1274200101
Если по мнению ген прокуратуры Устинов не виновен и она ходатайствует об освобождении, то кто будет ходатайствовать о принятии мер к лжесвидетелям ?:)
19 сентября, 10:41
Ivan Ivanov
162201127
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