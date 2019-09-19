В Афганистане тридцать человек погибли в результате авиаудара, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тридцать человек погибли, 45 пострадали в результате авиаудара в провинции Нангархар, передает телеканал Тридцать человек погибли, 45 пострадали в результате авиаудара в провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News со ссылкой на провинциальный совет.

Отмечается, что люди погибли в районе Ходжьяни (Khoghyani), когда "они собирали арахис". Чиновники из местного правительства подтвердили нападение и смерть девяти человек.

Телеканал не указывает, кто произвел авиаудар в среду вечером.

При этом телеканал al-Jazeera передает, что воздушный налет совершили афганские силы безопасности, их целью было уничтожить укрытие боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Однако в результате военные случайно обстреляли фермеров. Член провинциального совета Сохраб Кадери, заявил, что атаку совершил беспилотник.

В свою очередь, телеканал 1TV добавляет, что американские военные осведомлены о сообщениях относительно гибели мирных жителей и работают с местными чиновниками, чтобы установить подробности произошедшего и понять, что это была не уловка для отвлечения внимания от взрыва близ больницы в провинции Забуль.

Ранее со ссылкой на агентство Синьхуа и представителя губернатора провинции сообщалось, что число погибших при взрыве машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 20, ранения получили 93 человека.