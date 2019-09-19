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РИА Новости

В Афганистане тридцать человек погибли в результате авиаудара, сообщили СМИ

10:33 19.09.2019 (обновлено: 14:04 19.09.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тридцать человек погибли, 45 пострадали в результате авиаудара в провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News со ссылкой на провинциальный совет.
Отмечается, что люди погибли в районе Ходжьяни (Khoghyani), когда "они собирали арахис". Чиновники из местного правительства подтвердили нападение и смерть девяти человек.
Телеканал не указывает, кто произвел авиаудар в среду вечером.
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При этом телеканал al-Jazeera передает, что воздушный налет совершили афганские силы безопасности, их целью было уничтожить укрытие боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Однако в результате военные случайно обстреляли фермеров. Член провинциального совета Сохраб Кадери, заявил, что атаку совершил беспилотник.
В свою очередь, телеканал 1TV добавляет, что американские военные осведомлены о сообщениях относительно гибели мирных жителей и работают с местными чиновниками, чтобы установить подробности произошедшего и понять, что это была не уловка для отвлечения внимания от взрыва близ больницы в провинции Забуль.
Ранее со ссылкой на агентство Синьхуа и представителя губернатора провинции сообщалось, что число погибших при взрыве машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 20, ранения получили 93 человека.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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