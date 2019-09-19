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РИА Новости

У берегов Крыма пропал серфингист

10:28 19.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАзовское побережье в Крыму
Азовское побережье в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Азовское побережье в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Серфингист пропал у берегов Крыма, со слов очевидцев, его унесло в открытое море, начаты поиски, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"Со слов очевидцев, два человека катались на серфинге и перевернулись, один выплыл самостоятельно, а другого унесло в море", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, на данный момент продолжается поиск, но пока никаких результатов нет. Инцидент произошел в районе села Курортное Ленинского района, расположенного на побережье Азовского моря.
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