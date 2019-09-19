У берегов Крыма пропал серфингист

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Серфингист пропал у берегов Крыма, со слов очевидцев, его унесло в открытое море, начаты поиски, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"Со слов очевидцев, два человека катались на серфинге и перевернулись, один выплыл самостоятельно, а другого унесло в море", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, на данный момент продолжается поиск, но пока никаких результатов нет. Инцидент произошел в районе села Курортное Ленинского района, расположенного на побережье Азовского моря.