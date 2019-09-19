Военный эксперт подтвердил, что НАТО потеряло превосходство над Россией

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Признание, что НАТО потеряло военное превосходство над Россией, доказывает, что вложенные в эту сферу деньги потрачены не зря, полагает известный военный эксперт Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о том, что "преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано".
"Это признание существующих реалий. Сегодня российская армия - одна из лучших в мире. Причем мы способны вести боевые действия как обычным, классическим способом, так и гибридным. На примере Сирии наглядно продемонстрировано, что российская тактика и стратегия оказалась выше, чем у американцев", - сказал Коротченко РИА Новости в четверг.
Аплодисментов, по его словам, в России никто не ждет, но "эти слова показывают, что деньги, потраченные на оборонно-промышленный комплекс и ВС, израсходованы не зря".
Коротченко полагает, что фактор военной силы сегодня очень много значит в мире.
"Мы полностью суверенны и готовы себя защитить при любых обстоятельствах. Мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, но, тратя гораздо меньше, чем американцы, достигаем лучших результатов", - заявил эксперт.
Отдельно Коротченко отметил фактор Сергея Шойгу: "Наши успехи во многом связаны с его стратегическим подходом к вопросам развития армии и ОПК".