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РИА Новости

Военный эксперт подтвердил, что НАТО потеряло превосходство над Россией

10:23 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкипаж боевой машины десанта БМД-4М "Садовница" команды армии России на старте четвертого этапа конкурса "Десантный взвод" в Псковской области
Экипаж боевой машины десанта БМД-4М Садовница команды армии России на старте четвертого этапа конкурса Десантный взвод в Псковской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Признание, что НАТО потеряло военное превосходство над Россией, доказывает, что вложенные в эту сферу деньги потрачены не зря, полагает известный военный эксперт Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о том, что "преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано".
"Это признание существующих реалий. Сегодня российская армия - одна из лучших в мире. Причем мы способны вести боевые действия как обычным, классическим способом, так и гибридным. На примере Сирии наглядно продемонстрировано, что российская тактика и стратегия оказалась выше, чем у американцев", - сказал Коротченко РИА Новости в четверг.
Аплодисментов, по его словам, в России никто не ждет, но "эти слова показывают, что деньги, потраченные на оборонно-промышленный комплекс и ВС, израсходованы не зря".
Коротченко полагает, что фактор военной силы сегодня очень много значит в мире.
"Мы полностью суверенны и готовы себя защитить при любых обстоятельствах. Мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, но, тратя гораздо меньше, чем американцы, достигаем лучших результатов", - заявил эксперт.
Танки Т-72Б3 армии России
29 апреля, 13:41Радио Sputnik
Мал золотник, да опасен. Как расходы России на ВПК держат в страхе всехРоссия не вошла в пятерку стран, которые больше всего тратят на вооружение. Ее расходы – в десять раз меньше, чем у США. И, тем не менее, именно Россию на Западе все боятся.
Отдельно Коротченко отметил фактор Сергея Шойгу: "Наши успехи во многом связаны с его стратегическим подходом к вопросам развития армии и ОПК".
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Джозеф ДанфордИгорь КоротченкоНАТОРоссияСШАБезопасность
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