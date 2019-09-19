Военный эксперт подтвердил, что НАТО потеряло превосходство над Россией

Мал золотник, да опасен. Как расходы России на ВПК держат в страхе всех Россия не вошла в пятерку стран, которые больше всего тратят на вооружение. Ее расходы – в десять раз меньше, чем у США. И, тем не менее, именно Россию на Западе все боятся.