В НАСА отметили рост уровня CO2 в атмосфере Земли

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Содержание диоксида углерода в атмосфере Земли увеличилось на 3 пункта в августе 2019 года относительно аналогичного показателя 2018 года - это означает, что человечеству не удается сократить выбросы СО2 в атмосферу и затормозить глобальное потепление, данные приведены в Содержание диоксида углерода в атмосфере Земли увеличилось на 3 пункта в августе 2019 года относительно аналогичного показателя 2018 года - это означает, что человечеству не удается сократить выбросы СО2 в атмосферу и затормозить глобальное потепление, данные приведены в Twitter НАСА.

"Глобальная средняя концентрация диоксида углерода (СО2) в атмосфере была около 412 частиц на миллион, что на 3 частицы больше, чем в августе 2018 года", - сообщает НАСА.

Как пояснил РИА Новости директор программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин, концентрация СО2 в атмосфере Земли растет плавно и предсказуемо - летом темп замедляется, зимой увеличивается.

"В отличие от температуры концентрация СО2 растет плавно. Данные, которые мы видим, показывают, что из атмосферы океан или экосистема удаляют только 50% выбросов, которые поступают, остальное остается", - сказал Кокорин.