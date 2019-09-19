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РИА Новости

В НАСА отметили рост уровня CO2 в атмосфере Земли

10:23 19.09.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Содержание диоксида углерода в атмосфере Земли увеличилось на 3 пункта в августе 2019 года относительно аналогичного показателя 2018 года - это означает, что человечеству не удается сократить выбросы СО2 в атмосферу и затормозить глобальное потепление, данные приведены в Twitter НАСА.
"Глобальная средняя концентрация диоксида углерода (СО2) в атмосфере была около 412 частиц на миллион, что на 3 частицы больше, чем в августе 2018 года", - сообщает НАСА.
Как пояснил РИА Новости директор программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин, концентрация СО2 в атмосфере Земли растет плавно и предсказуемо - летом темп замедляется, зимой увеличивается.
"В отличие от температуры концентрация СО2 растет плавно. Данные, которые мы видим, показывают, что из атмосферы океан или экосистема удаляют только 50% выбросов, которые поступают, остальное остается", - сказал Кокорин.
Работа фотографа Тома Хагена
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Он отметил, что переход на безуглеродные технологии требует от бизнеса долгосрочного планирования, потому что "зеленые" проекты показывают эффективность на горизонте 25-30 лет. Между тем, развивающиеся страны идут путем индустриализации и наращивают выбросы.
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