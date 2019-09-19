На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сразу шесть легковых автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В районе дома номер 19 в 5-м квартале Капотня произошло ДТП с участием шести легковых машин", - сказал собеседник агентства.