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РИА Новости

На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей

10:22 19.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сразу шесть легковых автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе дома номер 19 в 5-м квартале Капотня произошло ДТП с участием шести легковых машин", - сказал собеседник агентства.
В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
17 сентября, 13:34РИА Новости
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