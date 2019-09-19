Калягин стал заслуженным деятелем искусств Чечни

ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что присвоил звание "Заслуженный деятель искусств Чеченской республики" известному российскому актеру, председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину.
Калягин прибыл в Грозный для участия в первом всероссийском фестивале "Федерация", который проходил с 11 по 19 сентября под эгидой Союза театральных деятелей в рамках Года театра в России.
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"Я присвоил Александру Александровичу почетное звание "Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".
О своем решении Кадыров объявил на торжественной церемонии закрытия фестиваля.
По словам главы Чечни, фестиваль "Федерация" отныне будет проводиться в Грозном ежегодно.
"Александр Калягин объявил о решении проводить фестиваль "Федерация" в Грозном ежегодно. Зал встретил эту новость бурными аплодисментами", - отметил Кадыров.
Он поблагодарил Калягина за организацию театрального фестиваля и заверил, что власти Чечни со своей стороны будут создавать все условия для развития искусства.
Экспертным советом СТД для участия в фестивале в Грозном были отобраны 14 спектаклей национальных театров России. Свои постановки представили 12 регионов страны: Карелия, Татарстан, Калмыкия, Коми, Хакасия, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Адыгея, Чечня, Республики Саха и Марий Эл. Помимо фестиваля в Грозном, с 15 по 18 сентября состоялся Северо-Кавказский театральный форум "Российский театр - ХХI век. Новый взгляд". В нем, по данным организаторов, приняли участие до 400 делегатов, представляющих 39 театров округа.