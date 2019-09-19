Калягин стал заслуженным деятелем искусств Чечни

ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что присвоил звание "Заслуженный деятель искусств Чеченской республики" известному российскому актеру, председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину.

Калягин прибыл в Грозный для участия в первом всероссийском фестивале "Федерация", который проходил с 11 по 19 сентября под эгидой Союза театральных деятелей в рамках Года театра в России.

"Я присвоил Александру Александровичу почетное звание "Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

О своем решении Кадыров объявил на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

По словам главы Чечни, фестиваль "Федерация" отныне будет проводиться в Грозном ежегодно.

"Александр Калягин объявил о решении проводить фестиваль "Федерация" в Грозном ежегодно. Зал встретил эту новость бурными аплодисментами", - отметил Кадыров.

Он поблагодарил Калягина за организацию театрального фестиваля и заверил, что власти Чечни со своей стороны будут создавать все условия для развития искусства.