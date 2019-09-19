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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова Помпео о провале саудовской ПВО

10:14 19.09.2019 (обновлено: 15:23 19.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о работе "с переменным успехом" системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, включая систему американского производства Patriot, констатировал необходимость закупать большее количество американских вооружений, считает директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что система противовоздушной обороны Саудовской Аравии, включая систему американского производства Patriot, не смогла отразить ракетный удар по нефтяным объектам в минувшие выходные, так как все такие системы работают "с переменным успехом". По его словам, "даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают (цели)".
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"Помпео трезво оценил возможности Patriot. Вывод следующий - закупайте системы противовоздушной обороны в больших количествах. Выбор такой системы, а это долгосрочный контракт, означает во многом и политический выбор. Вы не можете зависеть от государства, с которым находитесь во враждебных отношениях. И в этом смысле Помпео, как отвечающий за внешнюю политику, говорит о том, что надо плотнее привязываться к американским системам обороны. Он имел в виду прежде всего количество, ведь эффективность действия этих систем ограничена. Чтобы защитить какой-то район, их нужно достаточно много поставить вдоль границ. Радиус действия Patriot - максимум до 100 км, нужно таких систем больше. Помпео констатирует и говорит о том, что нужно покупать больше американских систем вооружений", - считает эксперт.
Кроме этого, по мнению Подберезкина, Помпео в очередной раз признал, что "массовая атака дронами - это проблема, и американцы об этой проблеме знают". "С военно-технической точки зрения американская система ПВО Patriot далека от совершенства, и в этом смысле Помпео просто констатировал факт. США будут сейчас принимать всяческие меры для того, чтобы это исправить", - заявил политолог.
Эксперт уверен, что единственным способом эффективного решения задачи безопасности является комплексное использование российских систем ПВО. "Желание государств - не только Белоруссии, Индии, Китая, но теперь еще и Турции, - закупать С-400 как раз заключается в том, что они не верят в систему Patriot и ее эффективность. Не случайно Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупать системы С-400, потому что Patriot не может гарантировать эффективность противоракетной обороны. Я думаю, что российские системы, такие как "Тор", "Бук" ,С-400, особенно если они используются вместе, комплексно, - это единственный способ решения задачи безопасности противовоздушной, противоракетной обороны", - указал Подберезкин.
Саудовская Аравия является главным покупателем американского оружия на Ближнем Востоке, включая комплексы Patriot. За последние годы власти страны несколько раз сообщали об успешном перехвате ракет, запущенных по объектам на территории королевства со стороны йеменских повстанцев-хуситов.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью. В среду в минобороны Саудовской Аравии также обвинили Иран в атаке при помощи беспилотников и крылатых ракет.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Саудовская АравияСШАВ мире
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