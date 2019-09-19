Перепись. Все точно! Трейлер

Совместный проект МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения.
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
Первый выпуск — 26 сентября.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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