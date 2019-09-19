Перепись. Все точно! Трейлер

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Перепись. Все точно Перепись. Все точно! Трейлер

Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как подводятся итоги переписи и что они дают? Чего боятся люди во время переписи и откуда берутся эти страхи? Что нового будет во Всероссийской переписи населения в 2020 году? На эти и другие вопросы отвечают психологи, социологи, статисты, урбанисты и эксперты из Росстата.