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РИА Новости
Перепись. Все точно
Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

Перепись. Все точно! Трейлер

12:00 19.09.2019 (обновлено: 12:59 19.09.2019)
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Перепись. Все точно
Перепись. Все точно! Трейлер
12:00
Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как подводятся итоги переписи и что они дают? Чего боятся люди во время переписи и откуда берутся эти страхи? Что нового будет во Всероссийской переписи населения в 2020 году? На эти и другие вопросы отвечают психологи, социологи, статисты, урбанисты и эксперты из Росстата.
Совместный проект МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения.
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
Первый выпуск — 26 сентября.
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Перепись. Все точноПодкаст
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