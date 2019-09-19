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РИА Новости

Железняк назвал заявление Эстонии об "оккупации" русофобским абсурдом

10:11 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Русофобским абсурдом назвал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк идею МИД Эстонии о праве Таллина требовать от России компенсации за ущерб от так называемой "советской оккупации".
Ранее глава МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
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По словам Железняка, Эстония как один из младших партнеров Брюсселя на протяжении последних лет постоянно пытается доказать ЕС свою преданность, выбрав для этого антироссийскую риторику.
"Глубину несостоятельности претензий, которые высказал министр иностранных дел Эстонии, даже невозможно обсуждать всерьез. Такие заявления недостойны уровня дипломата, который должен знать историю собственной страны. Ни о каких претензиях к России в "советской оккупации" речи быть не может, тем более это не является предметом разбирательства на уровне Международного суда. Думаю, что и в МИД Эстонии это тоже понимают, но, отчаявшись найти другой повод для русофобского выпада, придумали совершенно абсурдный", - сказал Железняк РИА Новости.
Как отметил депутат, вполне возможно, что заявление главы МИД Эстонии не прозвучало бы, если бы ранее на выборах в парламент не победила Реформистская партия, которая придерживается крайне радикального курса по отношению ко всему, что связано с Россией и тем более с СССР.
"Хотелось бы предостеречь официальный Таллин от деструктивных шагов, направленных на создание напряженности в двусторонних отношениях наших стран и отказаться от политики ущемления прав наших соотечественников в Эстонии", - сказал парламентарий.
По его мнению, попытки разделить эстонское общество по национальному и языковому принципу нарушают демократические основы и незыблемые права человека, "за которые на словах так ратуют в Европе".
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Занимая ранее пост министра юстиции, Рейнсалу неоднократно поднимал вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой "советской оккупации". Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб от так называемой "советской оккупации" составил примерно 1,2 миллиарда евро.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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