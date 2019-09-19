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РИА Новости

В Чувашии столкнулись три автомобиля, пострадали семь человек

10:04 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Семь человек, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей в Чувашии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло вечером в среду на 31-м километре трассы А-151 в Канашском районе возле села Шибылги.
"По предварительной информации, водитель автомобиля LADA Kalina не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с KIA Rio. Затем отечественный автомобиль вынесло на встречную полосу, где он врезался в Mazda. В результате пострадали 7 человек – водитель и трое взрослых пассажиров LADA Kalina, а также три человека из Mazda - двое взрослых и ребенок. У пострадавших диагностированы сотрясение мозга и ушибы", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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ГИБДД МВД РФЧувашияКанашский районПроисшествия
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