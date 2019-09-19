В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший — известный местный бизнесмен.

По данным следственного управления СК России по Нижегородской области, труп 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли на территории гаражного кооператива в Ленинском районе около 22 часов во вторник.

"Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший — известный нижегородский бизнесмен Виктор Ворошилов, генеральный директор завода "Багем" по продаже нестандартных и специализированных автомобильных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области. По его словам, тело нашли рядом с машиной предпринимателя.