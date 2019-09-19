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РИА Новости

В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена

10:01 19.09.2019 (обновлено: 15:04 19.09.2019)
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© Стоп-кадр видео YouTube-канала "Все о прицепах"Виктор Ворошилов
Виктор Ворошилов
© Стоп-кадр видео YouTube-канала "Все о прицепах"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший — известный местный бизнесмен.
По данным следственного управления СК России по Нижегородской области, труп 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли на территории гаражного кооператива в Ленинском районе около 22 часов во вторник.
Полиция
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"Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший — известный нижегородский бизнесмен Виктор Ворошилов, генеральный директор завода "Багем" по продаже нестандартных и специализированных автомобильных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области. По его словам, тело нашли рядом с машиной предпринимателя.
На предприятии подтвердили факт гибели своего руководителя, но отказались сообщить какие-либо подробности.
935422751
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Нижний НовгородНижегородская областьРоссия
Популярные комментарии
У нас нет честных бизнесменов. Они стали честными после того, как кого то обворовали, за что и расплачиваются своей жизнью.
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Владимир Белов
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Здравствуйте 90-е или мы и не прощались?
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Andrey Shulga
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