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РИА Новости
Единый день голосования

Баир Жамсуев стал сенатором от губернатора Забайкалья

09:58 19.09.2019
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© РИА Новости / Андрей КозловСпикер заксобрания Забайкалья Степан Жиряков, губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин, полпред президента в СФО Виктор Толоконский, главный федеральный инспектор в Забайкальском крае Баир Жамсуев
Спикер заксобрания Забайкалья Степан Жиряков, губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин, полпред президента в СФО Виктор Толоконский, главный федеральный инспектор в Забайкальском крае Баир Жамсуев
© РИА Новости / Андрей Козлов
ЧИТА, 19 сен – РИА Новости. Официально вступивший в четверг в должность губернатора Забайкальского края Александр Осипов сохранил членство в Совфеде за действующим сенатором Баиром Жамсуевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
"Постановление уже подписано, сенатором стал Баир Жамсуев", - заявили агентству в пресс-службе.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 11:33Единый день голосования
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Баир Жамсуев - член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа госвласти Забайкалья, был последним главой администрации Агинского Бурятского автономного округа с 1997 по 2008 годы.
В апреле 2006 года руководители Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа Равиль Гениатулин и Баир Жамсуев официально объявили об объединении двух субъектов Российской Федерации. В марте 2007 года состоялся референдум, на котором около 90% избирателей высказались за слияние регионов. Первого марта 2008 года образован новый субъект РФ — Забайкальский край, который возглавил Гениатулин. К 1 января 2010 года в крае полностью завершился процесс объединения.
В феврале 2013 года у Гениатулина закончился срок полномочий, и исполняющим обязанности губернатора был назначен Константин Ильковский, выигравший в сентябре выборы. Ильковский выдвинул на пост сенатора от Забайкальского края Жамсуева, работавшего к тому времени главным федеральным инспектором. В сентябре 2016 года Наталья Жданова, выигравшая выборы губернатора региона, также выдвинула кандидатуру Жамсуева на пост сенатора.
Радий Хабиров
09:48Единый день голосования
Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии
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