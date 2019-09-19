Баир Жамсуев стал сенатором от губернатора Забайкалья

ЧИТА, 19 сен – РИА Новости. Официально вступивший в четверг в должность губернатора Забайкальского края Александр Осипов сохранил членство в Совфеде за действующим сенатором Баиром Жамсуевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

"Постановление уже подписано, сенатором стал Баир Жамсуев", - заявили агентству в пресс-службе.

Баир Жамсуев - член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа госвласти Забайкалья, был последним главой администрации Агинского Бурятского автономного округа с 1997 по 2008 годы.

В апреле 2006 года руководители Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа Равиль Гениатулин и Баир Жамсуев официально объявили об объединении двух субъектов Российской Федерации. В марте 2007 года состоялся референдум, на котором около 90% избирателей высказались за слияние регионов. Первого марта 2008 года образован новый субъект РФ — Забайкальский край, который возглавил Гениатулин. К 1 января 2010 года в крае полностью завершился процесс объединения.