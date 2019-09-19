Жительницу Батайска, пропавшую с детьми, нашли у друзей в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Полицейские нашли в гостях у друзей жительницу Батайска с ее детьми, которых начали искать два дня назад, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

Ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 25-летняя дочь 17 сентября ушла из дома вместе с двумя маленькими внуками и не вернулась. Полицейские организовали розыск.

"В результате комплекса проведенной работы сотрудники уголовного розыска нашли без вести пропавшую. Женщина и дети находились в городе Ростове-на-Дону в гостях у друзей", - говорится в сообщении.