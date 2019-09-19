Врачи рассказали о состоянии упавшего в кипяток в Новосибирске ребенка

Как сообщалась, женщина с двухлетним ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком. Они лечатся в ожоговом центре Новосибирской областной больницы. Ребенок получил ожоги 20% поверхности тела, врачи наблюдают положительную динамику в его лечении. Следователи СК по факту инцидента проводят проверку.

В минувшую среду начальник службы анестезиологии Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов сообщал журналистам, что сначала ребенок поступил в отделение реанимации. Менее чем за сутки его вывели из состояния ожогового шока. По словам специалиста, в лечении ребенка наблюдается положительная динамика, все говорит о том, что ожоги в большей части поверхностные. Мать ребенка пострадала не так сильно и тоже лечится в ожоговом центре.