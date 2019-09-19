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РИА Новости

Большая часть Одессы на сутки осталась без воды из-за ремонта водопровода

09:35 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВода из крана
Вода из крана
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вода из крана. Архивное фото
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Большая часть жителей Одессы на сутки остались без водоснабжения из-за проведения плановых работ по ремонту части водопровода, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканал".
Население Одессы, по официальным данным, составляет около 1 миллиона человек. По предварительным подсчетам, без воды остались 700 тысяч человек.
"С 23.00 (время совпадает с мск - ред.) 18 сентября до 20.00 19 сентября 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города: Приморский, Малиновский, Киевский, поселок Червоный Хутор, жилой массив "Радужный", жилой массив "Совиньон 1-5", ЖКП "Таирово". На время производства ремонтных работ, будет затруднено движение транспорта по Люстдорфской дороге на участке от улицы Водопроводная до 1-й станции Люстдорфской дороги", - сообщила пресс-служба.
Сообщается, что отключение связано "с необходимостью проведения работ по ремонту задвижек".
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Вчера, 12:15Новости Подмосковья
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