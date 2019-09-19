Большая часть Одессы на сутки осталась без воды из-за ремонта водопровода

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Большая часть жителей Одессы на сутки остались без водоснабжения из-за проведения плановых работ по ремонту части водопровода, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканал".

Население Одессы, по официальным данным, составляет около 1 миллиона человек. По предварительным подсчетам, без воды остались 700 тысяч человек.

"С 23.00 (время совпадает с мск - ред.) 18 сентября до 20.00 19 сентября 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города: Приморский, Малиновский, Киевский, поселок Червоный Хутор, жилой массив "Радужный", жилой массив "Совиньон 1-5", ЖКП "Таирово". На время производства ремонтных работ, будет затруднено движение транспорта по Люстдорфской дороге на участке от улицы Водопроводная до 1-й станции Люстдорфской дороги", - сообщила пресс-служба.