Умер барабанщик рок-группы "Центр" Александр Васильев

"Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы Центр, мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери", — написал он.

Группа "Центр" была создана в конце 1970-х годов и исполняла музыку в различных стилях, включая рок и электронику. Васильев присоединился к коллективу во второй половине 1980-х годов.