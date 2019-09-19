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РИА Новости
Культура

Умер барабанщик рок-группы "Центр" Александр Васильев

09:35 19.09.2019 (обновлено: 10:59 19.09.2019)
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© Фото : аккаунт Джоанны Стрингей в сети FacebookМузыкант группы "Центр" Саша Васильев
Музыкант группы Центр Саша Васильев
© Фото : аккаунт Джоанны Стрингей в сети Facebook
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Умер барабанщик советской музыкальной группы "Центр" Александр Васильев, сообщил на странице в фейсбуке Гарик Сукачев.

"Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы Центр, мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери", — написал он.

Смерть Васильева также подтвердила его бывшая жена Джоанна Стингрей.
"Он был замечательным человеком с потрясающим чувством юмора и огромным талантом", — написала она на странице в фейсбуке.
Группа "Центр" была создана в конце 1970-х годов и исполняла музыку в различных стилях, включая рок и электронику. Васильев присоединился к коллективу во второй половине 1980-х годов.
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КультураАлександр Васильев (группа "Центр")Гарик СукачевОбщество
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