Умер барабанщик рок-группы "Центр" Александр Васильев

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Умер барабанщик советской музыкальной группы "Центр" Александр Васильев, сообщил на странице в фейсбуке Гарик Сукачев.
"Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы Центр, мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери", — написал он.
Смерть Васильева также подтвердила его бывшая жена Джоанна Стингрей.
"Он был замечательным человеком с потрясающим чувством юмора и огромным талантом", — написала она на странице в фейсбуке.
Группа "Центр" была создана в конце 1970-х годов и исполняла музыку в различных стилях, включая рок и электронику. Васильев присоединился к коллективу во второй половине 1980-х годов.