Премьер Пакистана пообещал помощь в проведении выборов в Афганистане

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал президенту Афганистана Ашрафу Гани помощь в проведении президентских выборов в стране, следует из заявления администрации афганского лидера.
Президентские выборы в Афганистане должны пройти 28 сентября, прежде они неоднократно откладывались. Радикальная группировка "Талибан" ранее угрожала сорвать выборы.
В заявлении отмечается, что лидеры стран в среду вечером по телефону обсудили процесс мирного урегулирования в Афганистане и предстоящие президентские выборы. При этом власти отмечают, что Пакистан ранее помогал уменьшить масштабы насилия в ходе прошлых афганских выборов и собирается оказать посильную помощь в нынешних реалиях.
"Президент Гани попросил Пакистан помочь в сокращении масштабов насилия на предстоящих выборах…Премьер-министр Имран Хан…пообещал приложить усилия в пределах своих возможностей с целью помочь в проведении этих выборов", - говорится в заявлении администрации президента Афганистана, размещенном на ее сайте.
Кроме того пакистанский лидер выразил "соболезнования и сочувствие в связи с последними терактами в Парване и Кабуле".
Ранее сообщалось, что 17 сентября "Талибан", угрожавший сорвать запланированные на конец сентября президентские выборы, организовал взрывы в Кабуле и провинции Парван, их жертвами стали 48 человек, 80 пострадали. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что, несмотря на атаки, выборы будут проведены.