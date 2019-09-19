Премьер Пакистана пообещал помощь в проведении выборов в Афганистане

Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. Архивное фото

Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал президенту Афганистана Ашрафу Гани помощь в проведении президентских выборов в стране, следует из заявления администрации афганского лидера.

Президентские выборы в Афганистане должны пройти 28 сентября, прежде они неоднократно откладывались. Радикальная группировка "Талибан" ранее угрожала сорвать выборы.

В заявлении отмечается, что лидеры стран в среду вечером по телефону обсудили процесс мирного урегулирования в Афганистане и предстоящие президентские выборы. При этом власти отмечают, что Пакистан ранее помогал уменьшить масштабы насилия в ходе прошлых афганских выборов и собирается оказать посильную помощь в нынешних реалиях.

"Президент Гани попросил Пакистан помочь в сокращении масштабов насилия на предстоящих выборах…Премьер-министр Имран Хан…пообещал приложить усилия в пределах своих возможностей с целью помочь в проведении этих выборов", - говорится в заявлении администрации президента Афганистана, размещенном на ее сайте.

Кроме того пакистанский лидер выразил "соболезнования и сочувствие в связи с последними терактами в Парване и Кабуле".