Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T09:33Z
https://ria.ru/20190919/1558836284.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153111/11/1531111180_0:226:2896:1855_1036x0_80_0_0_220ec50fac57df2157c069e991aaafb2.jpg
РИА Новости

Премьер Пакистана пообещал помощь в проведении выборов в Афганистане

09:33 19.09.2019
264
© РИА Новости / Сайед Али / Перейти в фотобанкМужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула
© РИА Новости / Сайед Али
Перейти в фотобанк
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал президенту Афганистана Ашрафу Гани помощь в проведении президентских выборов в стране, следует из заявления администрации афганского лидера.
Президентские выборы в Афганистане должны пройти 28 сентября, прежде они неоднократно откладывались. Радикальная группировка "Талибан" ранее угрожала сорвать выборы.
Участники голосования на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018
20 марта, 16:57РИА Новости
Избирком Афганистана перенес президентские выборы на 28 сентября
В заявлении отмечается, что лидеры стран в среду вечером по телефону обсудили процесс мирного урегулирования в Афганистане и предстоящие президентские выборы. При этом власти отмечают, что Пакистан ранее помогал уменьшить масштабы насилия в ходе прошлых афганских выборов и собирается оказать посильную помощь в нынешних реалиях.
"Президент Гани попросил Пакистан помочь в сокращении масштабов насилия на предстоящих выборах…Премьер-министр Имран Хан…пообещал приложить усилия в пределах своих возможностей с целью помочь в проведении этих выборов", - говорится в заявлении администрации президента Афганистана, размещенном на ее сайте.
Кроме того пакистанский лидер выразил "соболезнования и сочувствие в связи с последними терактами в Парване и Кабуле".
Ранее сообщалось, что 17 сентября "Талибан", угрожавший сорвать запланированные на конец сентября президентские выборы, организовал взрывы в Кабуле и провинции Парван, их жертвами стали 48 человек, 80 пострадали. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что, несмотря на атаки, выборы будут проведены.
100110
Обсудить 0
Имран ХанАфганистанПакистанВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019
Пакистан потребует возобновления переговоров США с талибами
РИА
Новости
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
Число погибших при взрыве на юге Афганистана возросло до 20 человек
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
МИД Ирана сообщил о возможной встрече по ядерной сделке на полях ГА ООН
Джон Болтон
Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа, сообщили СМИ
Лента
новостей
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
Полиция в Афганистане
В Афганистане тридцать человек погибли в результате авиаудара, сообщили СМИ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Иран потребовал доказательств своей причастности к атаке на саудовские НПЗ
Лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон
Во Франции начался процесс над лидером партии "Непокорившаяся Франция"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с президентом Франции в Париже. 16 июля 2017
Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщил источник
Эсминец ВМС США Carney
Коалицию США у берегов Ирана создадут в ноябре, сообщили СМИ
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
Вице-президент Венесуэлы призвала США восстановить диалог между странами
Флаг Ирака
Ирак не присоединится к коалиции по безопасности на море
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
Число погибших при взрыве на юге Афганистана выросло до 12 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
Лента новостейМолния