Из Приморья выдворили восьмерых северокорейских рыбаков-нарушителей

Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю. Архивное фото

Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Приморские судебные приставы препроводили до пункта пропуска через госграницу восемь северокорейских рыбаков, нарушивших режим пребывания в РФ, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

"Суд признал восьмерых иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации), и назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан... и последующим принудительным выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении.

Судебные приставы доставили правонарушителей из Центра временного содержания до пункта пропуска Хасан и передали сотрудникам пограничного УФСБ России по Приморскому краю.

Представитель управления пояснил РИА Новости, что пятеро из восьми иностранцев были задержаны в августе, вероятно, после тайфунов, и решение по ним выносил Находкинский городской суд. Еще трое отбывали здесь наказание за правонарушение.