Из Приморья выдворили восьмерых северокорейских рыбаков-нарушителей

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Приморские судебные приставы препроводили до пункта пропуска через госграницу восемь северокорейских рыбаков, нарушивших режим пребывания в РФ, сообщает региональное управление службы судебных приставов.
"Суд признал восьмерых иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации), и назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан... и последующим принудительным выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении.
Судебные приставы доставили правонарушителей из Центра временного содержания до пункта пропуска Хасан и передали сотрудникам пограничного УФСБ России по Приморскому краю.
Представитель управления пояснил РИА Новости, что пятеро из восьми иностранцев были задержаны в августе, вероятно, после тайфунов, и решение по ним выносил Находкинский городской суд. Еще трое отбывали здесь наказание за правонарушение.
В августе и начале сентября в ходе тайфунов северокорейские рыбаки массово укрывались от штормов у берегов Приморья. Десятки рыбаков спасли с разбитых шхун, кроме того, пограничники задерживали северокорейцев за нелегальный промысел в российских водах.