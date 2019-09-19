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РИА Новости

Из Приморья выдворили восьмерых северокорейских рыбаков-нарушителей

09:26 19.09.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСудно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Приморские судебные приставы препроводили до пункта пропуска через госграницу восемь северокорейских рыбаков, нарушивших режим пребывания в РФ, сообщает региональное управление службы судебных приставов.
"Суд признал восьмерых иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации), и назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан... и последующим принудительным выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении.
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Вчера, 14:05РИА Новости
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море
Судебные приставы доставили правонарушителей из Центра временного содержания до пункта пропуска Хасан и передали сотрудникам пограничного УФСБ России по Приморскому краю.
Представитель управления пояснил РИА Новости, что пятеро из восьми иностранцев были задержаны в августе, вероятно, после тайфунов, и решение по ним выносил Находкинский городской суд. Еще трое отбывали здесь наказание за правонарушение.
В августе и начале сентября в ходе тайфунов северокорейские рыбаки массово укрывались от штормов у берегов Приморья. Десятки рыбаков спасли с разбитых шхун, кроме того, пограничники задерживали северокорейцев за нелегальный промысел в российских водах.
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КНДРРоссияПриморский крайПроисшествия
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