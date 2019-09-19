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РИА Новости

Обвинение просит семь лет колонии экс-главе курганского УФСИН

09:24 19.09.2019 (обновлено: 09:25 19.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Гособвинение в ходе прений в суде просит назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы и штраф в размере 2 миллиона рублей бывшему начальнику УФСИН России по Курганской области Ильгизу Ильясову, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Курганского горсуда.
По данным следствия, в 2012 году Ильясов растратил более 13 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России. Так, в подложных документах указывались более дорогостоящие работы и материалы, применяемые при строительстве жилого дома, чем это было на самом деле.
В 2015-2016 годах Ильясов обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 Кургана, не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость. В результате до настоящего времени следственный изолятор не может функционировать в полном объеме, уточняет следствие.
Также в 2012-2014 годах обвиняемый получил от представителя строительной фирмы три взятки в виде строительных материалов (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба) для возведения семейного загородного коттеджа. Кроме того, он использовал при строительстве дома труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области, при этом осужденные были лишены достойных условий труда и оплаты. А один из осужденных сбежал со стройки, побег же его был оформлен как побег из колонии, добавляет следствие.
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"Курганским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении Ильясова… В ходе прений гособвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в 2 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что также гособвинение просило лишить Ильясова права занимать в течение 5 лет должности на государственной службе и специального звания – полковника внутренней службы.
Следующее судебное заседание по данному делу состоится в четверг, в 13.30 (11.30 мск), в суде продолжатся прения сторон, добавила она.
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УФСИНФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияКурганская область
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