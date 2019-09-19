Красноярский детсад заплатит за ударившего ребенка воспитателя

КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Ермаковский районный суд Красноярского края взыскал с детского сада компенсацию морального вреда после побоев ребенка воспитателем, сообщает прокуратура региона.
В надзорном ведомстве установили, что в марте а младший воспитатель Нижнесуэтукского детсада нанесла удар мальчику 2015 года рождения, от чего он испытал боль и получил кровоподтек.
"По требованию прокурора Ермаковского района суд взыскал с детского сада в пользу ребенка компенсацию морального вреда", - говорится в сообщении.
Сумма компенсации в сообщении прокуратуры не уточняется.