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РИА Новости

Работодатели смогут тестировать претендентов на портале Роструда

09:09 19.09.2019 (обновлено: 11:54 19.09.2019)
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© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Nichizhenova Elena
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Работодатели смогут предварительно протестировать соискателей на портале Роструда "Работа в России", рассказали в пресс-службе ведомства.

"Теперь при публикации вакансий работодатели могут разместить тестовые вопросы, которые помогут им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования", — говорится в сообщении.

Уточняется, что список вопросов может быть как универсальным, так и отличаться для каждой вакансии. Количество верных ответов будет подсчитано автоматически.
Как отметил замруководителя Роструда Денис Васильев, это нововведение сэкономит время работодателей и поможет получить более полное представление о соискателе.
"Работа в России" — федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о возможностях трудоустройства. На портале представлены более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме.
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