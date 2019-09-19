Работодатели смогут тестировать претендентов на портале Роструда

Собеседование при приеме на работу . Архивное фото

Собеседование при приеме на работу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Работодатели смогут предварительно протестировать соискателей на портале Роструда "Работа в России", рассказали в пресс-службе ведомства.

"Теперь при публикации вакансий работодатели могут разместить тестовые вопросы, которые помогут им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования", — говорится в сообщении.

Уточняется, что список вопросов может быть как универсальным, так и отличаться для каждой вакансии. Количество верных ответов будет подсчитано автоматически.

Как отметил замруководителя Роструда Денис Васильев, это нововведение сэкономит время работодателей и поможет получить более полное представление о соискателе.