Работодатели смогут тестировать претендентов на портале Роструда

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Работодатели смогут предварительно протестировать соискателей на портале Роструда "Работа в России", рассказали в пресс-службе ведомства.
"Теперь при публикации вакансий работодатели могут разместить тестовые вопросы, которые помогут им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования", — говорится в сообщении.
Уточняется, что список вопросов может быть как универсальным, так и отличаться для каждой вакансии. Количество верных ответов будет подсчитано автоматически.
Как отметил замруководителя Роструда Денис Васильев, это нововведение сэкономит время работодателей и поможет получить более полное представление о соискателе.
"Работа в России" — федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о возможностях трудоустройства. На портале представлены более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме.