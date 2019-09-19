Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.

По данным издания, Потапова написала друзьям артистки, что шансы на выздоровление "немаленькие".

Также она рассказала, что врачи обнадежили близких и отметили, что Заворотнюк может "выкарабкаться". При этом родственники не общаются с журналистами, так как боятся сглаза.

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.