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РИА Новости
Культура

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

09:01 19.09.2019 (обновлено: 10:31 19.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
По данным издания, Потапова написала друзьям артистки, что шансы на выздоровление "немаленькие".
Также она рассказала, что врачи обнадежили близких и отметили, что Заворотнюк может "выкарабкаться". При этом родственники не общаются с журналистами, так как боятся сглаза.
В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.
На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.
В среду в "Комсомольской правде" появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Андрей Разин, в свою очередь, заявил, что ее состояние, наоборот, ухудшилось.
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КультураШоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкМосква
Популярные комментарии
Боже, пожалуйста, помоги Настеньке выздоровить!
19 сентября, 09:24
Дмитрий Панов
10840103
Пиар директор отрабатывает свою зарплату - еще вчера говорили об неоперабельной опухоли и коме, а сегодня уже "состояние улучшилось" - вранье от человека профессия которого - врать "на благо дела".
19 сентября, 11:50
Антон Реут
1800314
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