Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
По данным издания, Потапова написала друзьям артистки, что шансы на выздоровление "немаленькие".
Также она рассказала, что врачи обнадежили близких и отметили, что Заворотнюк может "выкарабкаться". При этом родственники не общаются с журналистами, так как боятся сглаза.
В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.
На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.
В среду в "Комсомольской правде" появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Андрей Разин, в свою очередь, заявил, что ее состояние, наоборот, ухудшилось.