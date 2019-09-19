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РИА Новости

Пакистан потребует возобновления переговоров США с талибами

08:59 19.09.2019
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© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что разочарован внезапной отменой США мирных переговоров с радикальным движением "Талибан" и во время предстоящей встречи с американским лидером Дональдом Трампом будет настаивать на их возобновлении, сообщает издание Dawn.
Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на согласование мирного соглашения, заявил об отмене мирных переговоров с "Талибаном" после того, как талибы взяли ответственность за очередной теракт в Афганистане.
"Это очень прискорбно. Они были близки к подписанию мирного соглашения. У меня будет встреча с президентом Трампом в Нью-Йорке в понедельник и я буду настаивать, чтобы диалог о мире был возобновлен", - заявил Хан. Он отметил, что новость о срыве переговоров, о которой он "прочитал в газетах", стала для него неожиданностью.
Ранее ряд СМИ, среди которых была и газета Washington Post, со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу с лидерами радикального движения "Талибан" и с президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде из-за позиции его советника по нацбезопасности Джона Болтона, который категорически против любых контактов с талибами. Другой позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео, отмечало издание. На прошлой неделе было объявлено, что Трамп принял решение уволить Болтона.
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