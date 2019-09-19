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РИА Новости

В Омской области трех подростков заподозрили в изнасиловании сверстницы

08:56 19.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Следователи в Омской области возбудили уголовное дело после изнасилования в селе 14-летней девочки, под подозрением оказались трое ее сверстников, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, 17 сентября около 21.00 (18.00 мск) школьница возвращалась домой, когда на нее напали и затащили в безлюдное место трое мальчиков – учащихся одной школы, 13, 14 и 15 лет, которые изнасиловали сверстницу", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции
10 апреля, 10:39РИА Новости
В Туве арестовали подростков, обвиняемых в избиении и изнасиловании
Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
По ходатайству следователя в отношении двух подозреваемых, 14 и 15 лет, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, В отношении не достигшего возраста уголовной ответственности 13-летнего подростка решается вопрос о спецпомещении для несовершеннолетних. Ведется расследование.
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Следственный комитет РФНовосибирскОмская областьРоссияПроисшествия
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