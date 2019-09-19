В Омской области трех подростков заподозрили в изнасиловании сверстницы

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Следователи в Омской области возбудили уголовное дело после изнасилования в селе 14-летней девочки, под подозрением оказались трое ее сверстников, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

"По версии следствия, 17 сентября около 21.00 (18.00 мск) школьница возвращалась домой, когда на нее напали и затащили в безлюдное место трое мальчиков – учащихся одной школы, 13, 14 и 15 лет, которые изнасиловали сверстницу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.