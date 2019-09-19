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РИА Новости

ОАЭ присоединились к международной коалиции по безопасности на море

08:49 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ОАЭ приняли решение вступить в международную коалицию по безопасности на море, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.
Ранее в коалицию вступили Саудовская Аравия и Бахрейн. Район действия "Международной структуры по безопасности на море" охватывает Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы. Во главе коалиции стоят США.
Как сообщил МИД ОАЭ, присоединение к международной коалиции направлено на поддержку региональных и международных усилий по борьбе с угрозами морскому судоходству и мировой торговле и обеспечение безопасности мировых энергоресурсов.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В начале августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.
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