ОАЭ присоединились к международной коалиции по безопасности на море

Ранее в коалицию вступили Саудовская Аравия и Бахрейн. Район действия "Международной структуры по безопасности на море" охватывает Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы. Во главе коалиции стоят США.

Как сообщил МИД ОАЭ, присоединение к международной коалиции направлено на поддержку региональных и международных усилий по борьбе с угрозами морскому судоходству и мировой торговле и обеспечение безопасности мировых энергоресурсов.

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В начале августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.