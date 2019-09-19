Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минюст разработал концепцию нового закона, регулирующего порядок взыскания долгов с граждан, сообщила газета " Минюст разработал концепцию нового закона, регулирующего порядок взыскания долгов с граждан, сообщила газета " Коммерсант " со ссылкой на документ.

Новый закон является частью дорожной карты по реализации "регуляторной гильотины" — масштабной инициативы правительства по пересмотру действующих нормативно-правовых актов, которые устанавливают требования к бизнесу. Многие из них считаются устаревшими. Подготовленный документ заменит закон о взыскании долгов физлиц (220-ФЗ).

Согласно концепции нового закона, должник получит возможность погасить долг в досудебном порядке. На это отводится 30 дней. Сейчас взыскатель может обратиться в суд с любого дня просрочки заложенности.

Кроме того, предполагается расширить реестр Федеральной службы судебных приставов. Туда к коллекторам должны добавиться банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ. Их представители смогут встречаться с должниками, звонить им и писать электронные сообщения.

Как отмечает издание, законопроект должен быть подготовлен и внесен в правительство до конца года.