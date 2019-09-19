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РИА Новости

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

08:43 19.09.2019 (обновлено: 15:10 19.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРейд судебных приставов
Рейд судебных приставов
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минюст разработал концепцию нового закона, регулирующего порядок взыскания долгов с граждан, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.
Новый закон является частью дорожной карты по реализации "регуляторной гильотины" — масштабной инициативы правительства по пересмотру действующих нормативно-правовых актов, которые устанавливают требования к бизнесу. Многие из них считаются устаревшими. Подготовленный документ заменит закон о взыскании долгов физлиц (220-ФЗ).
Согласно концепции нового закона, должник получит возможность погасить долг в досудебном порядке. На это отводится 30 дней. Сейчас взыскатель может обратиться в суд с любого дня просрочки заложенности.
Кроме того, предполагается расширить реестр Федеральной службы судебных приставов. Туда к коллекторам должны добавиться банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ. Их представители смогут встречаться с должниками, звонить им и писать электронные сообщения.
Как отмечает издание, законопроект должен быть подготовлен и внесен в правительство до конца года.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
13 сентября, 18:56РИА Новости
Налогоплательщиков будут информировать о долгах через смс
В Минюсте сообщили, что проект структуры нового регулирования прошел обсуждение. В ЦБ посчитали, что комментировать инициативы преждевременно.
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МинюстРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Довели ситуацию до абсурда, каждого россиянина сделали должником, взыскивают как с крепостных без оснований. При этом должник, а часто и не должник узнает об этом только когда приствы уже за работу взялись и деньги с карт и счетов тащат. Устроили в стране беспредел. Суд уже не предупреждает, что дело в производстве. Крепостное право как. Баре и призренная чернь. А все вмест называется громким словом - судебная система. Видимо система вцепилась в чьи-то сиятельные портки, после решили вносить изменения.
19 сентября, 12:18
НЛНаталья Лобова
178510012
Ой, ржунимажу! Целых 30 дней должнику будут звонить, писать, коллекторы будут руки, ноги ломать и должнику и его близким (заодно и соседям за то, что мимо проходили), потом расширенные приставы придут с расширенными полномочиями...и жахнет регуляторная гильотина примчавшаяся по дорожной карте. ПРОРЫВ однако!
19 сентября, 12:43
g.melexina2013
117140504
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