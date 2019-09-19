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РИА Новости

Сахалинский суд не удовлетворил апелляцию по косаткам из бухты в Приморье

08:39 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Сахалинский областной суд в четверг не удовлетворил апелляцию на приговор Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты в Приморье, передает корреспондент РИА Новости.
"Судебная коллегия постановила приговор Южно-Сахалинского городского суда оставить без изменений", - огласила судья Ирина Качура.
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Городской суд Южно-Сахалинска 31 мая этого года частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана" и "Бумеранг" в отношении Росрыболовства. Он признал добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако суд не поддержал сделанные истцами в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. В начале июля зоозащитники подали апелляцию по части приговора, касающегося Росприроднадзора. В середине того же месяца свою апелляцию подало в суд Росрыболовство. Вердикт, вынесенный горсудом в отношении Росрыболовства, истцов полностью устроил.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
В настоящее время из бухты Средняя на волю выпущены все косатки и часть белух.
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СахалинПриморский крайПроисшествия
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