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РИА Новости

Число погибших при взрыве на юге Афганистана выросло до 12 человек

08:32 19.09.2019 (обновлено: 09:38 19.09.2019)
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© AP Photo / Ahmad Wali SarhadiНа месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
© AP Photo / Ahmad Wali Sarhadi
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
КАБУЛ, 19 сен — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 12, более 60 получили ранения, заявил РИА Новости представитель губернатора Гулислам Сияль.
Ранее телеканал Tolo News сообщал о семи жертвах и 85 раненых.
По словам собеседника агентства, взрыв прогремел возле центральной больницы, все погибшие — мирные жители, пациенты и врачи. Здание сильно повреждено, поэтому раненых перевозят в частные клиники.
Другой источник рассказал РИА Новости, что рядом с местом взрыва расположен также национальный директорат безопасности (NDS).
Ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная группировка "Талибан".
Два дня назад она устроила взрывы в Кабуле и провинции Парван, их жертвами стали 48 человек, 80 пострадали. "Талибан" угрожает сорвать запланированные на конец сентября президентские выборы.
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