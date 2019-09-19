Число погибших при взрыве на юге Афганистана выросло до 12 человек

На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019

На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019

© AP Photo / Ahmad Wali Sarhadi На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019

КАБУЛ, 19 сен — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 12, более 60 получили ранения, заявил РИА Новости представитель губернатора Гулислам Сияль.

Ранее телеканал Tolo News сообщал о семи жертвах и 85 раненых.

د زابل ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان وایي چې دې پېښه کې تر اوسه ۲۰ کسان شهیدان شوي او له ۹۰ کسانو زیات ټپیان دي. حق بیان وایي روغتون پوره له منځه تللی ټپیان او مړي له کنډوالو لاندې دي.#Zabul #Qalat pic.twitter.com/knGOLj0JiQ — RTA Pashto (@rtapashto) September 19, 2019

По словам собеседника агентства, взрыв прогремел возле центральной больницы, все погибшие — мирные жители, пациенты и врачи. Здание сильно повреждено, поэтому раненых перевозят в частные клиники.

Другой источник рассказал РИА Новости, что рядом с местом взрыва расположен также национальный директорат безопасности (NDS).

Ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная группировка "Талибан".