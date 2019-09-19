"Аэрофлот" задержал рейс Новосибирск – Москва по технической причине

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отложила по технической причине рейс из Новосибирска в Москву, вылета ожидают 126 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительной информации, 19 сентября 2019 года в Новосибирске по технической причине отложено выполнение рейса авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту "Толмачево – Шереметьево", который предусмотрен расписанием на 5.50 по местному времени (1.50 мск)", - говорится в сообщении.

Всего на рейс зарегистрировано 126 пассажиров, которым сейчас предоставляются прохладительные напитки и питание. Вместе с тем, по данным прокуратуры, в гостиницах размещено только 10 пассажиров, остальные находятся в аэропорту "Толмачево".