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РИА Новости

"Аэрофлот" задержал рейс Новосибирск – Москва по технической причине

08:18 19.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320
Airbus A320
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Airbus A320. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отложила по технической причине рейс из Новосибирска в Москву, вылета ожидают 126 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительной информации, 19 сентября 2019 года в Новосибирске по технической причине отложено выполнение рейса авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту "Толмачево – Шереметьево", который предусмотрен расписанием на 5.50 по местному времени (1.50 мск)", - говорится в сообщении.
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Всего на рейс зарегистрировано 126 пассажиров, которым сейчас предоставляются прохладительные напитки и питание. Вместе с тем, по данным прокуратуры, в гостиницах размещено только 10 пассажиров, остальные находятся в аэропорту "Толмачево".
"По данным авиакомпании, заселение пассажиров не осуществлено ввиду отсутствия свободных мест в ближайших гостиницах", - сообщили в прокуратуре. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.
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АэрофлотМоскваНовосибирскПроисшествия
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