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РИА Новости

В Новосибирске проведут проверку после ЧП с обварившимся в кипятке ребенком

08:16 19.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Министерство труда и социального развития Новосибирской области поручило властям Новосибирска провести проверку опасных мест в городе после того, как женщина с ребенком провалились в яму с кипятком.
Как сообщалась, женщина с двухлетним ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком. Они лечатся в ожоговом центре Новосибирской областной больницы. Ребенок получил ожоги 20% поверхности тела, врачи наблюдают положительную динамику в его лечении. Следователи СК по факту инцидента проводят проверку.
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"По факту получения ребенком 2017 года рождения ожогов кипятком в результате падения в образовавшуюся на дороге яму министерством труда и социального развития Новосибирской области на имя мэра Новосибирска направлено письмо с указанием провести проверку по факту чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним и предпринять меры по недопущению подобных ситуаций", - говорится в комментарии министерства.
В ведомстве отметили, что в Новосибирской области реализуется проект по безопасности детей, в рамках которого составляется карта мест опасных для пребывания несовершеннолетних. Муниципальным властям поручено принять меры по ограничению допуска несовершеннолетних к выявленным опасным местам.
"Жители города и области, в случае обнаружения потенциально опасных мест (неогороженных строительных объектов, траншей, оборванных электропроводов, открытых канализационных люков и так далее), могут сообщить об этом в общественные приемные органов местного самоуправления либо по телефону горячей линии регионального министерства труда и социального развития", - добавили в министерстве.
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