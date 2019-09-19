В Новосибирске проведут проверку после ЧП с обварившимся в кипятке ребенком

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Министерство труда и социального развития Новосибирской области поручило властям Новосибирска провести проверку опасных мест в городе после того, как женщина с ребенком провалились в яму с кипятком.

Как сообщалась, женщина с двухлетним ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком. Они лечатся в ожоговом центре Новосибирской областной больницы. Ребенок получил ожоги 20% поверхности тела, врачи наблюдают положительную динамику в его лечении. Следователи СК по факту инцидента проводят проверку.

"По факту получения ребенком 2017 года рождения ожогов кипятком в результате падения в образовавшуюся на дороге яму министерством труда и социального развития Новосибирской области на имя мэра Новосибирска направлено письмо с указанием провести проверку по факту чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним и предпринять меры по недопущению подобных ситуаций", - говорится в комментарии министерства.

В ведомстве отметили, что в Новосибирской области реализуется проект по безопасности детей, в рамках которого составляется карта мест опасных для пребывания несовершеннолетних. Муниципальным властям поручено принять меры по ограничению допуска несовершеннолетних к выявленным опасным местам.