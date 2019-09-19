Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскачество проверило клубничные йогурты и выявило в некоторых из них бактерии группы кишечной палочки и превышение концентрации хлоргексидина, говорится в сообщении организации.

Эксперты исследовали 26 марок клубничных непитьевых йогуртов: 24 российских, одну белорусскую и одну швейцарскую.

Так, в "Талицком йогурте" зафиксировали группы бактерий кишечной палочки.

"Причиной данного нарушения могут быть нестерильные условия на производстве", - считают в Роскачестве.

В продукции марки "Вкуснотеево" был обнаружен хлоргексидин. Его наличие не является нарушением и не вредит здоровью, но говорит о плохой промывке молокопроводов после дезинфекции, отмечается в сообщении.

Кроме того, в продукции четырех торговых марок обнаружено превышение по содержанию дрожжей: "Б. Ю. Александров", "Вкуснотеево", "Искренне Ваш" и "Милково".

Между тем, клубничные йогурты четырех торговых марок соответствовали повышенным требованиям стандарта Роскачества: "Слобода", "Снежок", "Чудо" и "ЭкоВакино".