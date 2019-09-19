Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T14:51Z
https://ria.ru/20190919/1558834047.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152520/75/1525207550_0:0:3186:1793_1036x0_80_0_0_4940e475d40393ef956d53f370d9edb2.jpg
РИА Новости

Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок

08:15 19.09.2019 (обновлено: 14:51 19.09.2019)
12281
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Покупатель в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскачество проверило клубничные йогурты и выявило в некоторых из них бактерии группы кишечной палочки и превышение концентрации хлоргексидина, говорится в сообщении организации.
Эксперты исследовали 26 марок клубничных непитьевых йогуртов: 24 российских, одну белорусскую и одну швейцарскую.
Так, в "Талицком йогурте" зафиксировали группы бактерий кишечной палочки.
"Причиной данного нарушения могут быть нестерильные условия на производстве", - считают в Роскачестве.
В продукции марки "Вкуснотеево" был обнаружен хлоргексидин. Его наличие не является нарушением и не вредит здоровью, но говорит о плохой промывке молокопроводов после дезинфекции, отмечается в сообщении.
Творог
15 марта, 03:40РИА Новости
Роскачество оценило свойства российского творога и кефира
Кроме того, в продукции четырех торговых марок обнаружено превышение по содержанию дрожжей: "Б. Ю. Александров", "Вкуснотеево", "Искренне Ваш" и "Милково".
Между тем, клубничные йогурты четырех торговых марок соответствовали повышенным требованиям стандарта Роскачества: "Слобода", "Снежок", "Чудо" и "ЭкоВакино".
Кроме того, ни в одной из 26 исследованных торговых марок не зафиксировано превышений по антибиотикам, а также не обнаружено золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжелых металлов и пестицидов.
Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре. Архивное фото
7 июня 2018, 08:32РИА Новости
Роскачество рассказало, как выбрать хорошее молоко
1764121472
Обсудить 5
РоскачествоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Почему нет информации, какими именно йогуртами? Можно дальше травиться?
19 сентября, 08:42
sserj1679
5430000
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
РИА
Новости
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
В Пулково впервые приземлился Airbus А350
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Виктор Ворошилов
В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
Лента новостейМолния