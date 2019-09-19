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РИА Новости

Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ

07:59 19.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Кипр в 2020 году намерен досрочно погасить задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ), говорится в проекте бюджета на 2020 год и среднесрочных бюджетных показателей на 2020-2022 годы, сообщает правительственное Бюро печати и информации.
"На 2020 год, в частности, планируется досрочное погашение задолженности перед Международным валютным фондом, в результате чего уровень государственного долга будет дополнительно снижен до 91,1% ВВП", - говорится в проекте бюджета, одобренном советом министров Кипра.
"Проводимая фискальная политика и активное восстановление экономической активности привели к значительному улучшению бюджетного баланса, который остается в профиците. Государственный долг считается жизнеспособным при всех сценариях. Кипр сейчас находится на инвестиционном уровне с легким доступом к международным рынкам, в то время как доходность кипрских облигаций остается на исторически низком уровне", - отмечается в документе.
Минфин Кипра напоминает, что в этом году был полностью погашен кредит, выданный Россией.
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"После полного погашения кредита, полученного от российского правительства, государственный долг на 2019 год, по оценкам, сократится до 97,4% ВВП", - говорится в проекте бюджета.
Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года. Однако в 2013 году в период острого финансового кризиса заем был реструктурирован - процентная ставка была снижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесено на период 2018-2021 годов. В апреле текущего года Кипра разместил два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 миллиарда евро для погашения кредита, а в сентябре минфин Кипра сообщил, что Республика Кипр раньше срока погасила кредит, который ей предоставила Россия.
ГОСДОЛГ КИПРА
Кипр в 2013 году оказался в глубоком финансовом кризисе. Тогда он договорился с ЕС и МВФ о 10-миллиардных кредитах в обмен на санацию финансовой системы, при которой убытки обанкротившихся банков понесут их вкладчики, акционеры и держатели долговых обязательств.
Долг Кипра перед МВФ на 30 июня 2019 года оценивался в 695,9 миллиона евро. По графику кредит должен быть полностью погашен в 2026 году.
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По данным Бюро по управлению госдолгом, на конец 2017 года госдолг Кипра составлял 18,8 миллиарда евро, или примерно 96% ВВП.
В 2018 году госдолг вырос на 2,2 миллиарда евро до 21,3 миллиарда, или на 6 п.п. до 102% ВВП. Это произошло в связи с действиями правительства Кипра по улучшению ситуации для продажи Кооперативного банка Кипра.
На конец 2018 года кредиты Европейского механизма стабильности и МВФ составляли 6,991 миллиарда евро.
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