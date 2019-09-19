Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества

ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы для дальнейшего развития сотрудничества, следует из сообщения МИД КНР.

"У России и Китая огромные перспективы сотрудничества. Китайская сторона готова продолжать сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" с ЕАЭС, содействовать дальнейшему расширению масштаба и качества двусторонней торговли", - заявил Ли Кэцян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась накануне в Москве.

Ли Кэцян принимал участие в 24-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, которая состоялась в Санкт-Петербурге, а после прилетел в Москву.

Китайский премьер добавил, что здоровое и стабильное развитие российско-китайских отношений благоприятно не только для двух стран, но и для всего международного сообщества. Он выразил готовность китайской стороны вместе с Россией укреплять дружбу, углублять сотрудничество, а также сообща защищать систему международных отношений с ООН в ее центре и многосторонний механизм международной торговли с ВТО в качестве его основы.