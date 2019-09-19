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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам

07:17 19.09.2019 (обновлено: 08:13 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанкПленные японские солдаты
Пленные японские солдаты
© РИА Новости / Виктор Темин
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Останки 600 человек, переданных Россией Японии в качестве останков японских военнопленных, погибших в советских лагерях после капитуляции Японии во Второй мировой войне, не принадлежат японцам, такие выводы специалистов обнародовало агентство Киодо со ссылкой на источники.
Вопрос о том, что часть переданных Россией и Филиппинами останков не могут принадлежать японцам или их японское происхождение сомнительно, возникал у специалистов уже 14 лет назад. Несмотря на это, министерство здравоохранения, труда и благосостояния, которое ведает этим вопросом, не предало эти данные огласке, не сообщило об этом России и не предприняло попыток вернуть их России.
После капитуляции Японии во Второй мировой войне советские войска взяли в плен или интернировали из Маньчжурии, Кореи и Южного Сахалина 575 тысяч японцев, 55 тысяч из них погибли в лагерях. Среди них были не только военные, но и мирные жители, проживавшие на этих территориях до и во время войны. В то же время в 2009 году со ссылкой на данные российского архива военных документов газета "Санкэй" сообщила, что число пленных интернированных японских граждан достигало 760 тысяч. В Японию вернулись около 473 тысяч человек. В списках погибших, предоставленных Японии Советским Союзом и Россией, числятся около 41 тысячи человек. В то же время некоторые американские ученые считают, что японцев, погибших и пропавших без вести в советских лагерях, насчитывается до 340 тысяч человек.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф во время брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса в России. 21 февраля 2019
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80 лет с начала Второй мировой войныЯпонияРоссияБезопасностьВ мире
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