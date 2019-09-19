Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций "Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины".

Как уточняется, речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин.

Стандартной порцией считается десять граммов чистого алкоголя. Так как напитки бывают разной крепости, то число стандартных порций в полулитре, например, вина и пива, будет различным. Так, в ста миллилитрах 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции, а три стандартных порции алкоголя соответствуют примерно 900 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента.

Чтобы алкоголь не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, указывают эксперты.

"Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте", — говорится в рекомендациях.