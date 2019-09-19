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РИА Новости

Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью

06:56 19.09.2019 (обновлено: 16:35 19.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПивной фестиваль
Пивной фестиваль
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций "Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины".
Как уточняется, речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин.
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Стандартной порцией считается десять граммов чистого алкоголя. Так как напитки бывают разной крепости, то число стандартных порций в полулитре, например, вина и пива, будет различным. Так, в ста миллилитрах 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции, а три стандартных порции алкоголя соответствуют примерно 900 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента.
Чтобы алкоголь не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, указывают эксперты.
"Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте", — говорится в рекомендациях.
Также существуют такие ситуации, когда любое употребление алкоголя крайне нежелательно. Речь идет, к примеру, об управлении автотранспортом, о беременности.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что за бредовые советы вообще,выпивать по литру пива в день! У большого количества людей и народов алкололь не усваивается должным образом и это уничтожает организм и так же сопровождается очень тяжелыми похмельем,вынуждающим похмелятся и далее пошло поехало! Алкоголь как один из самых опасных и тяжелых наркотиков рано или позже уничтожет любой организм,разум и т.п. Каждый день или раз в неделю пьют исключительно деграданты или несчастные люди заливающие тягости жизни от низкой зарплаты и т.п.,в таких случаях спаивание народа системе выгодно,т.к. алкоголь применяется для одурманивания рабочего класса ! Чтоб все отобрать у пчел используют дым,людям травят алкоголь....
19 сентября, 07:27
cchegevda
319915286
Каждый день выпивают только алкаши! Моя доза 50 грамм спирта в год, в виде бокала пива где нибудь на отдыхе, или бокала шампанского на новый год!
19 сентября, 07:15
Дмитрий Панов
23720611125
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