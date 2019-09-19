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РИА Новости
Туризм

Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев

06:19 19.09.2019 (обновлено: 16:32 19.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлавучие туристические домики на озере Чео Лан в Таиланде
Плавучие туристические домики на озере Чео Лан в Таиланде
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 19 сен — РИА Новости. Таиланд в течение ближайших трех месяцев отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев — так называемые белые карточки, или формы ТМ6, сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот" со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.
Иностранным гражданам при въезде в Таиланд не придется больше заполнять въездные анкеты по форме ТМ6; анкеты будут полностью изъяты из документооборота иммиграционных властей в течение трех месяцев, заявил в Бангкоке заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Таиланда Кобсак Пхутракун, слова которого приводит газета.
Пхутракун выступал на торжественном мероприятии, посвященном юбилею журнала Elite Plus, которое состоялось во вторник вечером, говорится в сообщении "Кхао Сот".
Чиновник также заявил, что подача иммиграционных форм, связанных с подтверждением адреса проживания экспатов каждые три месяца и сообщением о временном выезде (более 24 часов) из места регистрации, в течение ближайших трех месяцев будет переведена на онлайновые платформы, обслуживаемые специальными программами для смартфонов, сообщает издание.
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"Решение было принято в прошлую пятницу. Через два-три месяца жизнь (туристов и экспатов. — Прим. ред.) в Таиланде станет значительно легче", — заявил замгенсека администрации премьера.
Отмена въездных анкет связана с невозможностью складирования огромного количества "белых карточек" в условиях постоянного увеличения потока туристов, приезжающих в Таиланд, сказал он. По прогнозам правительства, за весь 2019 год Таиланд посетит более 20 миллионов иностранных туристов.
Издание также сообщает, что командование иммиграционной полиции подтвердило слова Пхутракуна. Заместитель начальника главного управления иммиграционной полиции Таиланда Наттхапхон Савенгкит сообщил в среду в телефонном разговоре с корреспондентом газеты, что перечисленные меры будут реализованы в течение ближайших трех месяцев.
В управлении журналистам газеты также объяснили, что онлайновые программы для смартфонов, которые будут использоваться в подаче формы ТМ30 (сообщение о временном выезде с места регистрации) и для подтверждения адреса проживания и регистрации каждые 90 дней, пока разрабатываются.
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"Скорее всего, будет использоваться бар-код", — сообщили газете полицейские.
Подтверждение адреса проживания и регистрации, как и подача формы ТМ30, обязательны только для иностранцев, проживающих в Таиланде по долгосрочным визам. В настоящее время обе процедуры занимают значительное время из-за длинных очередей в отделениях иммиграционной полиции. Подтверждение адреса не касается туристов, находящихся в стране краткосрочно (туристические визы ограничены по сроку тремя месяцами). Форма ТМ30 обязательна и для туристов, однако ее обычно заполняет и подает гостиница, напоминает издание.
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