В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа содержала некое обещание. Предполагается, что обещание было настолько тревожным, что разведчик забил тревогу. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону.

Инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон установил, что полученная информация заслуживает доверия и что жалоба "срочная". Обычно это предполагает уведомление комитетов обеих палат конгресса по надзору. Но исполняющий обязанности главы национальной разведки Джозеф Магуайр отказался делиться деталями с законодателями.

Жалобу подали 12 августа. За предшествовавшие пять недель Трамп общался или взаимодействовал с по меньшей мере пятью иностранными лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета со ссылкой на документы Белого дома. Кроме того, он получил по меньшей мере два письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына.