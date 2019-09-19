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РИА Новости

В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером

06:04 19.09.2019 (обновлено: 11:15 19.09.2019)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа содержала некое обещание. Предполагается, что обещание было настолько тревожным, что разведчик забил тревогу. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону.
Инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон установил, что полученная информация заслуживает доверия и что жалоба "срочная". Обычно это предполагает уведомление комитетов обеих палат конгресса по надзору. Но исполняющий обязанности главы национальной разведки Джозеф Магуайр отказался делиться деталями с законодателями.
Жалобу подали 12 августа. За предшествовавшие пять недель Трамп общался или взаимодействовал с по меньшей мере пятью иностранными лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета со ссылкой на документы Белого дома. Кроме того, он получил по меньшей мере два письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Президент США Дональд Трамп
24 мая, 03:53РИА Новости
Трамп подключил разведку США к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Жалоба вызвала напряженное противостояние между американской разведкой и конгрессом США. Кроме того, эта ситуация вызвала новые вопросы о том, как президент обращается с закрытой информацией, что может стать дополнительным бременем в его отношениях с разведслужбами.
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