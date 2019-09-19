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РИА Новости

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

05:14 19.09.2019 (обновлено: 06:44 19.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Все главы администраций городов и районов Крыма сложили свои полномочия, сообщил в своем Facebook глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, он предложил им уйти из-за необходимости "формирования новой команды, в том числе и на местах".
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 19:09РИА Новости
Аксенов предложил главам администраций Крыма уйти в отставку
Все главы администраций подали соответствующие заявления в местные советы.
Аксенов добавил, что в скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.
Глава администрации Ялты Алексей Челпанов, в свою очередь, сообщил "Крыминформу", что это — "обычная рядовая ситуация, связанная с прошедшими выборами в местные советы".
Он добавил, что продолжит исполнять свои обязанности и примет участие в конкурсе на замещение должности руководителя города.
"Представлю программу своей работы на следующие пять лет, определив векторы приложения сил на этот период по всем направлениям социально-экономического развития Ялтинского региона", — отметил он.
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Сергей Аксенов (политик)ЯлтаКрым
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