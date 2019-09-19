Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Все главы администраций городов и районов Крыма сложили свои полномочия, сообщил в своем Все главы администраций городов и районов Крыма сложили свои полномочия, сообщил в своем Facebook глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, он предложил им уйти из-за необходимости "формирования новой команды, в том числе и на местах".

Все главы администраций подали соответствующие заявления в местные советы.

Аксенов добавил, что в скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов, в свою очередь, сообщил "Крыминформу" , что это — "обычная рядовая ситуация, связанная с прошедшими выборами в местные советы".

Он добавил, что продолжит исполнять свои обязанности и примет участие в конкурсе на замещение должности руководителя города.