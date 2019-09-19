Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала

Оставшаяся часть пирса в урочище Песчаное на острове Ольхон в Иркутской области

КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Пропавшего в начале года предпринимателя из Бурятии нашли среди послушников Посольского монастыря на берегу Байкала, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.

О пропаже мужчины заявил партнер по бизнесу. Следователи возбудили дело об убийстве и начали расследование. Правоохранители собрали информацию о привычках, связях и окружении пропавшего, запрашивали информацию о нем в соседних регионах, отслеживали магистральные, железнодорожные и авиационные сообщения.

"В конце января 2019 года в городе Улан-Удэ после удачной коммерческой сделки с крупной суммой денег без вести пропал индивидуальный предприниматель из Прибайкальского района… Удалось найти мужчину живым и невредимым - серди послушников в Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре", - говорится в сообщении.

В ходе допроса мужчина сообщил, что после сделки некоторое время жил в городе, а затем неожиданно решил оставить мирскую жизнь и, никого не предупредив, уехал в монастырь и поступил на церковную службу.