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РИА Новости

Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте

04:41 19.09.2019 (обновлено: 14:21 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоенно-морской Андреевский флаг
Военно-морской Андреевский флаг
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Шесть экипажей для новых боевых кораблей и судов вспомогательного флота сформировано в 2019 году на Тихоокеанском флоте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Укомплектован экипаж фрегата "Адмирал Шапошников", экипажи двух противодиверсионных катеров "Грачонок", двух рейдовых водолазных катеров нового поколения, современного морского буксира "Андрей Степанов", - сообщил Воскресенский.
Осенью будет завершен подбор личного состава для службы на корвете "Алдар Цыденжапов", который 12 сентября был торжественно спущен на воду на ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре), на очереди - новейший тральщик проекта 12700 "Александрит" - "Яков Баляев". Планируется формирование нескольких экипажей дизельных и атомных подводных лодок, в том числе большой дизельной подлодки проекта 636.3 "Волхов", оснащенной комплексом крылатых ракет "Калибр-ПЛ", строительство которой ведется специально для Тихоокеанского флота.
Экипажи всех новых надводных боевых кораблей и подводных лодок комплектуются только военнослужащими-контрактниками.
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