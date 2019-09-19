Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Шесть экипажей для новых боевых кораблей и судов вспомогательного флота сформировано в 2019 году на Тихоокеанском флоте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Осенью будет завершен подбор личного состава для службы на корвете "Алдар Цыденжапов", который 12 сентября был торжественно спущен на воду на ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре), на очереди - новейший тральщик проекта 12700 "Александрит" - "Яков Баляев". Планируется формирование нескольких экипажей дизельных и атомных подводных лодок, в том числе большой дизельной подлодки проекта 636.3 "Волхов", оснащенной комплексом крылатых ракет "Калибр-ПЛ", строительство которой ведется специально для Тихоокеанского флота.