СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР

Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Следователи проводят опрос российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.

Сообщалось, что пограничники не раньше пятницы приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки.

"В рамках расследования уголовного дела проводятся опросы потерпевших пограничников", - сказал собеседник агентства.