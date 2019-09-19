СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Следователи проводят опрос российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.
Сообщалось, что пограничники не раньше пятницы приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки.
"В рамках расследования уголовного дела проводятся опросы потерпевших пограничников", - сказал собеседник агентства.
По его словам, они находятся в госпитале Владивостока, их жизни и здоровью ничего не угрожают. Назначены экспертизы. Собеседник отметил, что данными о состоянии корейских рыбаков пока не располагает.