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РИА Новости

СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР

04:30 19.09.2019 (обновлено: 05:09 19.09.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСудна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Следователи проводят опрос российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.
Сообщалось, что пограничники не раньше пятницы приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки.
"В рамках расследования уголовного дела проводятся опросы потерпевших пограничников", - сказал собеседник агентства.
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
Вчера, 16:11РИА Новости
Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР
По его словам, они находятся в госпитале Владивостока, их жизни и здоровью ничего не угрожают. Назначены экспертизы. Собеседник отметил, что данными о состоянии корейских рыбаков пока не располагает.
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Задержание браконьеров из КНДРСледственный комитет РФФСБ РФРоссияПриморский крайБезопасностьПроисшествия
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Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР
РИА
Новости
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Задержанные суда КНДР приведут в приморскую Находку не раньше пятницы
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Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
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