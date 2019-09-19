NI рассказал о советском "супертанке", от которого отказалась Россия

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Советский Союз под самый конец холодной войны создал прототип "супер-танка" Т-95, или "Объект 195", который по своим показателям превосходил бы современные танки НАТО, если бы его приняли на вооружение, пишет Советский Союз под самый конец холодной войны создал прототип "супер-танка" Т-95, или "Объект 195", который по своим показателям превосходил бы современные танки НАТО, если бы его приняли на вооружение, пишет National Interest

Отмечается, что Россия до 2010 года продолжала разрабатывать проект Т-95, однако в конечном итоге отказалась от него в пользу более современного — танка Т-14 "Армата". Тем не менее, подчеркивает издание, ряд российских военных экспертов утверждают, что Т-95 все же был мощнее.

По информации журнала, "Объект 195" начали разрабатывать в 1988 году с целью создать машину, которая бы превзошла большинство бронетехники Североатлантического альянса. СССР рассчитывал, что Т-95 будет обладать большей эффективной дальностью стрельбы, повышенной живучестью и будет наносить более мощные удары, чем старые модели советских танков.

В частности, разработчики разместили внутри корпуса боевой машины отдельную кабину экипажа, состоящего из трех человек, а башню сделали автоматической. Эту идею, пишет NI, позже применили в "Армате". Кроме того, в "Объект 195" наделили комплексом активной защиты, который сейчас задействован в Т-14, а также динамической противокумулятивной защитой и комбинированной броней.

Помимо этого, добавляет издание, танковая башня у Т-95 была выше, а это позволяло значительно расширить диапазон вертикального обстрела. Также "Объект 195" оснастили гладкоствольной пушкой 2А83 калибром 152 миллиметра, из которой Т-95 мог выстреливать любыми артиллерийскими снарядами, вероятно, включая ядерные боеприпасы.

Кроме того, отмечает журнал, Т-95 оснастили тепловизорным и оптическим прицелами с высоким уровнем масштабирования, а также радарным прицелом. Также за пределами прямой видимости танк мог поражать цели, замеченные дронами и другими средствами.