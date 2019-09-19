Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T07:53Z
https://ria.ru/20190919/1558832734.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149538/58/1495385887_0:37:1067:637_1036x0_80_0_0_9cb14cd22e1b97dd5a4cb47c637bac3a.jpg
РИА Новости

NI рассказал о советском "супертанке", от которого отказалась Россия

04:27 19.09.2019 (обновлено: 07:53 19.09.2019)
42569
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Советский Союз под самый конец холодной войны создал прототип "супер-танка" Т-95, или "Объект 195", который по своим показателям превосходил бы современные танки НАТО, если бы его приняли на вооружение, пишет National Interest.
Отмечается, что Россия до 2010 года продолжала разрабатывать проект Т-95, однако в конечном итоге отказалась от него в пользу более современного — танка Т-14 "Армата". Тем не менее, подчеркивает издание, ряд российских военных экспертов утверждают, что Т-95 все же был мощнее.
По информации журнала, "Объект 195" начали разрабатывать в 1988 году с целью создать машину, которая бы превзошла большинство бронетехники Североатлантического альянса. СССР рассчитывал, что Т-95 будет обладать большей эффективной дальностью стрельбы, повышенной живучестью и будет наносить более мощные удары, чем старые модели советских танков.
В частности, разработчики разместили внутри корпуса боевой машины отдельную кабину экипажа, состоящего из трех человек, а башню сделали автоматической. Эту идею, пишет NI, позже применили в "Армате". Кроме того, в "Объект 195" наделили комплексом активной защиты, который сейчас задействован в Т-14, а также динамической противокумулятивной защитой и комбинированной броней.
Участники российской и китайской команд на церемонии закрытия международного конкурса Отличники войсковой разведки
2 августа, 08:00РИА Новости
Медведь и дракон. Что будет с НАТО, если армии России и Китая объединятся
Помимо этого, добавляет издание, танковая башня у Т-95 была выше, а это позволяло значительно расширить диапазон вертикального обстрела. Также "Объект 195" оснастили гладкоствольной пушкой 2А83 калибром 152 миллиметра, из которой Т-95 мог выстреливать любыми артиллерийскими снарядами, вероятно, включая ядерные боеприпасы.
Кроме того, отмечает журнал, Т-95 оснастили тепловизорным и оптическим прицелами с высоким уровнем масштабирования, а также радарным прицелом. Также за пределами прямой видимости танк мог поражать цели, замеченные дронами и другими средствами.
В заключении автор статьи пишет, что, несмотря на отсутствие некоторых из преимуществ "Объекта 195" у "Арматы", Т-14 все равно находится в выигрышном положении, поскольку с 2010 года технологии сделали большой шаг вперед.
Танк Т-14 Армата
24 апреля, 15:03РИА Новости
"Революционная конструкция": National Interest оценил танк Т-14 "Армата"
349181491013
Обсудить 37
Т-14АрматаНАТОРоссияСССРБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
"С 2010 года технологии сделали большой шаг вперед". В конце статьи NI потрясающий вывод. Оказывается технологии не стоят на месте!!! Браво! Какая глубокая и свежая мысль.
19 сентября, 05:19
lizander_57 Лизандер
13211004
Скорее всего, модульная платформа Арматы, возможность лепить из нее как из Лего всё - от основного танка до машин инженерного обеспечения, решила судьбу Т-95. Оно и логичней, и практичней, и дешевле. Да и ремонто-динамичней в условиях ведения боевых действий.
19 сентября, 06:42
МДМихаил Денисов
1801001
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
РИА
Новости
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Лента
новостей
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии заявила об усталости от Украины
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:19Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
17:18Путин включил Беглова в состав Совета безопасности
17:18Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео
17:18Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
Лента новостейМолния