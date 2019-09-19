Задержанные суда КНДР приведут в приморскую Находку не раньше пятницы

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Северокорейские суда, рыбаки с которых напали на российских пограничников в Японском море, приведут в приморский порт Находка, вероятно, только в пятницу, сообщил РИА Новости утром в четверг представитель пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что пограничники в четверг приведут в Находку задержанные северокорейские лодки.
"Вряд ли (придут в четверг), в том числе из-за погоды. Также они идут очень медленно, поскольку суда конвоируют. По всей вероятности, в пятницу (придут)", - сказал представитель ФСБ, отметив, что информация еще может уточняться.
Он уточнил, что пострадавшие северокорейские рыбаки находятся на судах, информации об их состоянии пока нет.
Четыре пограничника были 17 сентября ранены при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана необходимая помощь. Пограничники уже в больнице, их состояние стабильное.