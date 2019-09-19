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РИА Новости

Задержанные суда КНДР приведут в приморскую Находку не раньше пятницы

04:23 19.09.2019 (обновлено: 05:09 19.09.2019)
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОдно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© ФСБ РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Северокорейские суда, рыбаки с которых напали на российских пограничников в Японском море, приведут в приморский порт Находка, вероятно, только в пятницу, сообщил РИА Новости утром в четверг представитель пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что пограничники в четверг приведут в Находку задержанные северокорейские лодки.
"Вряд ли (придут в четверг), в том числе из-за погоды. Также они идут очень медленно, поскольку суда конвоируют. По всей вероятности, в пятницу (придут)", - сказал представитель ФСБ, отметив, что информация еще может уточняться.
Он уточнил, что пострадавшие северокорейские рыбаки находятся на судах, информации об их состоянии пока нет.
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
02:43РИА Новости
Пограничники, пострадавшие при нападении рыбаков из КНДР, госпитализированы
Четыре пограничника были 17 сентября ранены при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана необходимая помощь. Пограничники уже в больнице, их состояние стабильное.
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Задержание браконьеров из КНДРФСБ РФКНДРРоссияПриморский крайПроисшествия
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