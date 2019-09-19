Задержанные суда КНДР приведут в приморскую Находку не раньше пятницы

Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Северокорейские суда, рыбаки с которых напали на российских пограничников в Японском море, приведут в приморский порт Находка, вероятно, только в пятницу, сообщил РИА Новости утром в четверг представитель пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что пограничники в четверг приведут в Находку задержанные северокорейские лодки.

"Вряд ли (придут в четверг), в том числе из-за погоды. Также они идут очень медленно, поскольку суда конвоируют. По всей вероятности, в пятницу (придут)", - сказал представитель ФСБ, отметив, что информация еще может уточняться.

Он уточнил, что пострадавшие северокорейские рыбаки находятся на судах, информации об их состоянии пока нет.