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РИА Новости

Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим

04:05 19.09.2019 (обновлено: 07:48 19.09.2019)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, сообщает телеканал CBC.
Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме. В таком виде будущий премьер Канады ходил на вечеринку в частной школе, где преподавал весной 2001 года. Ему было 29 лет. Фотографию обнаружили в выпускном альбоме.
"Я нарядился в костюм Аладдина и нанес макияж, я не должен был этого делать, мне следовало бы догадаться, но я этого не сделал, и мне правда очень жаль", - заявил Трюдо.
Одиннадцатого сентября Трюдо объявил о начале предвыборной кампании, формально попросив генерал-губернатора о роспуске парламента. Выборы пройдут 21 октября.
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Основная предвыборная борьба развернется на предстоящих выборах между либералами и Консервативной партией. По итогам прошедших в 2015 году выборов большинство в парламенте получили либералы, лидер их партии, Джастин Трюдо, занял кресло премьер-министра.
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