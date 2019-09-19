Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, сообщает телеканал Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, сообщает телеканал CBC

Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме. В таком виде будущий премьер Канады ходил на вечеринку в частной школе, где преподавал весной 2001 года. Ему было 29 лет. Фотографию обнаружили в выпускном альбоме.

"Я нарядился в костюм Аладдина и нанес макияж, я не должен был этого делать, мне следовало бы догадаться, но я этого не сделал, и мне правда очень жаль", - заявил Трюдо.

Одиннадцатого сентября Трюдо объявил о начале предвыборной кампании, формально попросив генерал-губернатора о роспуске парламента. Выборы пройдут 21 октября.