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РИА Новости

Более 30 современных бронетранспортёров получила морская пехота на Камчатке

03:44 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82А во время учений подразделений морской пехоты по удержанию участка морского побережья при поддержке армейской авиации на полигоне "Скорпион"
Бронетранспортер БТР-82А во время учений подразделений морской пехоты по удержанию участка морского побережья при поддержке армейской авиации на полигоне Скорпион
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Морская пехота Тихоокеанского флота на Камчатке получила более 30 современных бронетранспортёров БТР-82А, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Более 30 новейших бронетранспортёров БТР-82А в ходе планового перевооружения на современные образцы военной техники пополнили соединение морской пехоты войск и сил на северо-востоке России, дислоцированное на Камчатке", - сообщил Воскресенский.
Боевые машины доставлены на полуостров морским путём, они совершили марш к месту постоянной дислокации.
Это уже вторая крупная партия БТР, которую получили камчатские морпехи. В мае 2018 года морская пехота получила 30 бронетранспортёров БТР-82А. Колесные машины планово заменят технику предыдущего поколения - БТР-80.Перевооружение завершается и в Приморском соединении морской пехоты. Подразделения во Владивостоке также оснащены новыми бронетранспортёрами БТР-82А. В начале сентября они также получили танки Т-80БВ.
Бронетранспортер БТР-82
8 июля, 09:09РИА Новости
Источник: Узбекистан закупит в России партию бронетранспортеров БТР-82А
2620101
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БТР-82Министерство обороны РФРоссияБезопасностьОбщество
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