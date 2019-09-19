Более 30 современных бронетранспортёров получила морская пехота на Камчатке

Бронетранспортер БТР-82А во время учений подразделений морской пехоты по удержанию участка морского побережья при поддержке армейской авиации на полигоне "Скорпион"

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Морская пехота Тихоокеанского флота на Камчатке получила более 30 современных бронетранспортёров БТР-82А, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Более 30 новейших бронетранспортёров БТР-82А в ходе планового перевооружения на современные образцы военной техники пополнили соединение морской пехоты войск и сил на северо-востоке России, дислоцированное на Камчатке", - сообщил Воскресенский.

Боевые машины доставлены на полуостров морским путём, они совершили марш к месту постоянной дислокации.