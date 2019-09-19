Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T12:26Z
https://ria.ru/20190919/1558832618.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155884/02/1558840261_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_146e3e593667b7d653fc4ab9eb03443a.jpg
РИА Новости

Неаполитанский мастер рассказал, какой должна быть настоящая пицца

03:37 19.09.2019 (обновлено: 12:26 19.09.2019)
5071
© Фото : Pixabay / LyciouseПицца
Пицца
© Фото : Pixabay / Lyciouse
РИМ, 19 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Организаторы девятого фестиваля Pizza Village в Неаполе рассказали РИА Новости, как проходит их мероприятие и что отличает подлинную неаполитанскую пиццу от остальных.
Площадкой для проведения ежегодного фестиваля пиццы по традиции стала набережная Караччоло, которая превратилась в одну огромную пиццерию под открытым небом длиной в один километр 200 метров. На площади 30 тысяч квадратных метров разместятся 50 местных неаполитанских пиццерий, которые за десять дней праздника планируют приготовить 100 тысяч единиц самого известного в мире итальянского блюда.
"Пицца для нас стала тем послом, который может привлечь туристов в Неаполь. Мы хотим стать как Октоберфест (немецкий фестиваль пива). Слово "пицца" — единственное итальянское слово, которое одинаково во всех языках, даже в русском", — сказал один из организаторов фестиваля Фабрицио Кюне.
"Существует признанный норматив, который определяет разницу между пиццами из Неаполя или Парижа. Это правила, установленные Евросоюзом", — отметил специалист.
Американская певица Эшли Робертс
5 сентября, 06:05Культура
Экс-участница The Pussycat Dolls ест пиццу раз в неделю, чтобы не толстеть
"Пицца — это круглый диск теста диаметром 33 сантиметра с бортиком не выше 2,5 сантиметров. При ее приготовлении должны применяться только местные продукты, такие как оливковое масло, мука, моццарелла, базилик и помидоры. Эти пять ингредиентов из области Кампания и определяют идентичность неаполитанской пиццы", — перечислил собеседник.
По его словам, житель Неаполя, оценивая пиццу, обратит внимание, не пересушено ли тесто, нет ли на пицце горелых мест и как соединяются вкусы и запахи всех необходимых ингредиентов.
"Пицца с сосисками для неаполитанца — это не пицца! Классика — это всегда маргарита", — объяснил эксперт.
Кюне рассказал, что второй традиционной неаполитанской пиццей можно считать маринару, которая готовится с использованием мелкой местной рыбы, например анчоусов.
Рецепт необычной пиццы взорвал Сеть
26 августа, 17:38РИА Новости
Пять миллионов калорий: рецепт "убийственной" пиццы взорвал Сеть
"Маргарита делается из того, что дает земля, маринара — того, что добывается в море. Пицца — народная и очень дешевая еда: неаполитанские моряки, возвращаясь с уловом, использовали в ней то, что не продавалось на рынке", — сказал он.
При этом, по словам организатора фестиваля, определить на глаз, вкусной ли окажется пицца в том или ином месте, почти невозможно. Вкус зависит от того, насколько точный объем дрожжей был взят для того или иного объема муки, сколько тесто простояло и сколько времени провело в печи. Так, например, в Риме пицца практически хрустящая, привел пример Кюне.
"Пиццу можно приготовить везде, следуя правилам. Появление новых и специфических вкусов — это эволюция блюда и следствие местных кулинарных интерпретаций. Например, бывает пицца с суши сверху — это японское веяние. И эта эволюция следует за вкусом — все зависит от того, кто это ест", — заявил эксперт.
"Главное, чтобы правильными были форма, тесто и время приготовления", — уверен собеседник.
Коробка пиццы
21 июля, 01:26РИА Новости
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
По его словам, повсеместное распространение доставки не может отразиться на качестве пиццы: напротив, подобные сервисы позволяют сохранять пиццу горячей, а это остается одним из основных критериев. По той же логике отметаются пиццы в замороженным виде — важно, чтобы пицца не была разогретой повторно, отметил Кюне.
В 2018 году Pizza Village привлекла более миллиона посетителей. По словам организаторов, новую пиццу доставали из печи каждые 34 секунды. В этом году они намерены превзойти рекорд. Также в программе фестиваля, который продолжается с 13 по 22 сентября, намечены состязания пиццайоло, концерты, мастер-классы и семинары.
Член экипажа угощает пассажиров пиццей, заказанной капитаном
8 марта, 00:01Туризм
В Канаде пилот заказал пиццу для пассажиров прямо на борт самолета
8051233
Обсудить 1
туристыНовости - ТуризмТуризмЕда - ТуризмЕвросоюзРимНеаполь
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
РИА
Новости
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Лента
новостей
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии заявила об усталости от Украины
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрону угрожают раком и просят отвернуться от Путина
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"
17:20Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке
17:19Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
17:18Путин включил Беглова в состав Совета безопасности
17:18Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео
17:18Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
Лента новостейМолния